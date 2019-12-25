В Приморском районе на один день открылся музей воздухоплавания

Музей интерактивного воздухоплавания под открытым небом открылся в рамках проведения традиционного фестиваля воздухоплавания 24 сентября.

На фестивале можно было поучаствовать в мастер-классах по укладке парашюта, посмотреть показательные полеты самолета с вертикальном взлетом и посадкой Fixar 05, а также прогуляться по музею исторических авиационных экспонатов и потанцевать под оркестр Friendly Brass.

Глава администрации Приморского района Николай Цед рассказал, как зарождалась авиация в сквере Льва Макаровича Мациевича.

Вот именно здесь, где мы с вами находимся, на месте бывшего ипподрома, действительно в 1910 году был создан первый аэроклуб, а затем он стал и императорским аэроклубом. И я хочу заметить, первый праздник воздухоплавания был у нас весной 1950 года, а осенью уже был и первый международный салон. И, конечно, история этого места уникальна. Она уникальна знаменитыми, выдающимися летчиками, испытателями, покорителями неба, теми кто первым мечтал покорить воздушную стихию и летать на тех еще, можно сказать, простейших летательных аппаратах.



сообщил Николай Цед

Интерактивная площадка была разделена на две части – прошлое и настоящее авиации и воздухоплавания.

Прошлое в музее было представлено выставкой "История авиации в России", на которой были собраны различные исторические экспонаты. В их числе были документы, одежда, авиационные очки прошлых лет. В этом секторе также можно было увидеть один из масштабных объектов фестиваля – макет самолета Первой Мировой войны Farman F-16.

Зона настоящего времени была представлена площадкой парашютного спорта, на которой был показан мастер-класс по укладке парашюта представителями 201-й воздушно-десантной дивизии им. Кирова, а также была расположена зона виртуальной реальности, где можно было почувствовать себя пилотом самолета.

Мы видим, как быстро стал создаваться российский флот. И мы, конечно, сегодня продолжаем эту замечательную традицию. Здесь второй год подряд мы проводим праздник воздухоплавания. Музей авиации – под открытым небом, поэтому я прошу вас всех посетить все наши площадки, получить новые интересные знания, увлечения и почаще посещать это место. Я думаю, что ваши дети и внуки могут стать в последствии знаменитыми не только авиаторами, но и знаменитыми конструкторами в создании новых космических кораблей и аппаратов. рассказал Николай Цед

Напомним, сквер имени Льва Мациевича открылся в 2019 году и расположился на территории бывшего Комендантского аэродрома — колыбели российской авиации. Здесь совершали свои первые полеты российские авиаторы и проходили первые фестивали воздухоплавания.

Фото: Piter.TV