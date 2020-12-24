"КГА вообще были против всего". Как в Петербурге развивается ситуация с легализацией стрит-арта

Депутат Денис Четырбок предложил легализовать стрит-арт несколько лет назад. За это время ситуация сдвинулась с места, но все так же уличное искусство остается в рамках согласований. Решили узнать, изменилось ли что-то за прошедшие месяцы.

В Петербурге истек срок моратория на закрашивание граффити. Это означает, что коммунальные службы вновь будут уничтожать уличные работы вне зависимости от их художественной ценности. С конца сентября 2020-го и до 1 февраля 2021-го года их не трогали, только если граффити не было экстремистским, но сейчас службы вновь вернулись к привычной работе. В связи с этим Piter.TV узнал у депутата Дениса Четырбока, как продвигается ситуация с легализацией стрит-арта в городе, и что служит основным препятствием для реализации инициативы. Именно он предлагает дать уличному искусству больше свободы.

Напомним, предложение о легализации уличного искусства прозвучало от Дениса Четырбока уже давно ― в 2018-м году. Легализация не означает, что рисовать можно будет что угодно и где угодно, но позволит сохранить жизнь высокохудожественным работам, которые будут появляться в разрешенных местах, прежде всего, на трансформаторских будках. В этом плане обсуждение вопроса сдвинулось с мертвой точки, отметил парламентарий.

Во-первых, в начале 2021-го года ПАО "Ленэнерго" составило список подстанций с адресами, на которых можно будет размещать граффити. В него вошли 43 объекта. Если несколько "но": они расположены не в центральных районах города и рисунок все-таки надо будет согласовывать. Четырбок попросил расширить список адресов и включить в него и центральные подстанции, но ответа пока не получил. Сейчас Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) думает о том, как упростить процедуру согласования. Разработка упрощенной процедуры длится уже месяц.

Во-вторых, художникам будут готовы предоставить специальные конструкции в разных районах города, на которых можно будет рисовать без согласования эскизов. Конкретные предложения по размещению конструкций уже озвучили администрации Петроградского, Приморского и Колпинского районов. Их установят около мест активного отдыха молодёжи: спортивных и скейт-площадок, подростково-молодёжных центров и других досуговых заведений. Еще одно из последних нововведений ― это проекционные "граффити".

О размещении рисунков на фасадах пока речи не идет и в ближайшее время, по всей видимости, не предвидится.

Здесь нужно сделать хотя бы первый шаг какой-то. Мы видим, что легализация идет в сфере трансформаторных подстанций и, так называемых, свободных зон для уличного творчества, а такая должна появиться в ближайшее время под мостом Бетанкура. Это то, с чего мы должны начинать, а дальше уже говорить об облегчении порядков для фасадов зданий. Позиция КГА заключалась в том, что они вообще против всего. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания.

По словам народного избранника, лично он рассматривает еще более облегченный вариант для размещения рисунков, но это "его позиция" и "не всего от него зависит". По словам Четырбока, есть достаточно консервативная позиция КГА и других ведомств.

Напомним, что размещение граффити в Петербурге не запрещено, но его оставят только в том случае, если оно согласовано. Рисунок должен соответствовать новому формату, решениям и общей концепции, архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Петербурга. На объектах культурного наследия что-либо размещать запрещено. Сначала эскиз должен согласовать собственник объекта, затем Комитет по градостроительству и архитектуре. По словам главного художника города Алексея Моора, в 2020-м году в КГА поступило только одно заявление о согласовании изображения ― во внутреннем дворе дома №55 по Литейному проспекту. По факту в Петербурге есть примеры того, как уличная работа жила и живет на фасаде дома достаточно длительный срок и ее не закрашивают.

По закону коммунальные службы и собственники элементов благоустройства должны уничтожать несогласованные работы, иначе получат штраф. Кроме того, не все горожане одобряют стрит-арт и сами просят удалить рисунок. Это нужно учитывать при разрабокте законопроекта. Если мнение жителей разделится, то изображение может не выжить не из-за коммунальной службы или инспекции, а из-за желания другой части петербуржцев. Как узнал Piter.TV от пресс-службы Государственной жилищной инспекции, для внеплановых проверок нужно веское основание ― обращение граждан или организации. Если обращения нет, то регулярно за граффити на фасадах в ведомстве никто не "охотится". Также Инспекция не ведет статистику по тому, сколько рисунков было обнаружено, обращения попадают в список жалоб "по фасадам", а не выделяются как отдельные.

Несмотря на действующий на тот момент мораторий, работу "Терпение" арт-группы "Явь" все же закрасили. По всей видимости, граффити отнесли к разряду "запрещенных".

Ранее Piter.TV рассказал о том, с чего начиналось обсуждение о легализации стрит-арта.

Текст: Надежда Сибилева

Фото: Piter.TV, Комитет по градостроительству и архитектуре, Кирилл Ведерников