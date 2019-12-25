Депутат Денис Четырбок и стрит-арт: история взаимоотношений

Депутат ЗакСа попросил Смольный ввести запрет на закрашивание граффити и стрит-арта. Изучаем историю вопроса.

В минувшую среду стало известно о запросе в Смольный о введении моратория на закрашивание граффити и стрит-арта в Петербурге. Соответствующее обращение к властям Северной столицы направил глава комитета по законодательству петербургского Заксобрания Денис Четырбок. Парламентарий заявил, что пока чиновники Смольного не идут на контакт в вопросе легализации граффити и стрит-арта в Петербурге.

В Законодательном Собрании уже создана рабочая группа, но ничего, кроме категорического "не хотим", от чиновников мы не слышим – заявил Четырбок.

Обращение направлено трем вице-губернаторам Санкт-Петербурга — Николаю Линченко, Александру Бельскому и Николаю Бондаренко. Четырбок попросил в письме вместе с Заксобранием определить правила для граффити, которые не будут закрашивать.

Действия депутата – реакция на закраску портретов Виктора Цоя, Сергея Бодрова и Зины Портновой авторства команды HoodGraff.

Опять война с портретами, опять чиновники требуют закрасить полюбившиеся жителям граффити. Опять вместо того, чтобы гордиться молодыми художниками и поддерживать их, специалисты в коридорах власти устраивают какие-то бюрократические фокусы и на ровном месте создают проблему — отметил депутат.

Разбираемся в истории вопроса.

С 2018 года петербургские депутаты обсуждали легализацию граффити. Летом, после того, как неизвестный петербуржец испортил портрет Данилы Багрова и Станислава Черчесова работы команды HoodGraff, Четырбок встретился с художниками и высказался, что при подготовке нового закона о стрит-арте "будет учитываться мировая практика. Во-первых, специалисты составят перечень адресов, где художникам разрешат рисовать. Во-вторых, в городе оборудуют отдельную зону, где для них установят специальные бетонные блоки для граффити."

Позже была проведена дискуссия по вопросу узаконивания стрит-арт искусства. Как высказался народный избранник, "инициатива направлена на то, чтобы в городе появился перечень утвержденных объектов, где в упрощенном порядке можно будет разместить свой рисунок. Под упрощенным порядком я понимаю четко обозначенный орган, куда нужно подавать обращение, сроки, в рамках которых такая заявка будет рассматриваться, перечень документов (прежде всего, эскиз), и тот кто будет принимать это решение".

После обсуждения Денис Четырбок предложил законопроект, согласно которому для художников будут выделены специальные зоны, где можно будет свободно рисовать, - это должно было избавить авторов объектов уличного искусства творить в некомфортных условиях под покровом ночи.

Принятию закона в первом чтении предшествовали два случая "борьбы" со стрит-артом в городе.

Депутат Законодательного собрани просил вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко сохранить граффити, которое изображало героев популярной комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Граффити появилось на трансформаторной подстанции "Ленэнерго" в ноябре прошлого года. Некоторые горожане требовали его закрасить после жалобы на портале "Санкт-Петербург" за "халтурную роспись", а из-за анонимных жалоб на депутат сам предлагал реформировать портал.

Сравнительно быстро коммунальщики расправились с "дверью в советский Новый год" – работой художника Паши Каса. Неравнодушные горожане пришли оттирать краску монетками, а кто-то даже щеткой. Усилиями активистов "дверь" снова открылась. После этого депутат отметил, что медлить с принятием решения нельзя.

В феврале 2019-го года в первом чтении законопроект был принят. И состоял он из двух пунктов.

Первый пункт раскрывал понятие "элемент уличного искусства" - это граффити, стрит-арт и муралы. Второй пункт указывал, что элементы будут размещаться на фасадах, ограждениях и заборах "в соответствии с Правилами размещения элементов уличного искусства", а также то, что эскиз должен быть согласован с "исполнительным органом государственной власти, уполномоченным Правительством Петербурга в области организации уличного искусства". Ответственность за стрит-искусство, согласно законопроекту, должен нести Комитет по градостроительству и архитектуре.

Самое главное — чтобы работа художника не противоречила законам Российской Федерации: не содержала экстремистских призывов, не призывала к терроризму и не оскорбляла кого-либо. Критерии будут распространяться на весь стрит-арт и паблик-арт - отметил депутат.

На закон отреагировали в Музее Стрит-арта и предложили сделать Красногвардейский район зоной для граффити

В июне 2020 года состоялся круглый стол "Особенности законодательного регулирования паблик-арта в СПб" в режиме онлайн. Во встрече участвовали главы КГА и КГИОП, а также представители уличного искусства - художники Анастасия Владычкина (арт-группа "Явь") и Олег Лукьянов.

В дискуссии о появлении красочных росписей на стенах города руководство комитета по градостроительству и архитектуре, Владимир Григорьев и Алексей Моор, были категоричны: фасады зданий – объекты благоустройства, их изменение находится на контроле у КГА. Изменение фасадов должно быть согласовано с комитетом. Кроме того, как отметил Моор, разрисовывать лицевые фасады запрещено вовсе, а значит, изменение их "имиджа" невозможно согласовать.

Это наскальные рисунки не проходили согласование комитета собирателей и охотников, а в Петербурге каждое здание обязательно кому-то принадлежит, собственнику или государству. И здание находится в городе, а городская среда – это принадлежность всех граждан, и все имеют право на комфорта. Мы готовы разъяснить, чем руководствуется КГА при согласовании элементов благоустройства. – заявил глава КГА Владимир Григорьев

Также Григорьев заявил, что власти придерживаются принципа равенства всех перед законом, поэтому поблажки не делаются ни заурядным рисункам, ни изображению знаменитостей. В качестве примера привели нашумевшего Бродского авторства Олега Лукьянова, которого закрасила завхоз школы: именно на стене этого учреждения появилась фреска с поэтом. Кроме того, в дискуссии прозвучало разделение граффитистов и художников: первые всегда были нелегалами в силу принадлежности к субкультуре, а вот вторым, представителям паблик-арта, возможно договориться с властями.

К быстрой реакции на свежие росписи чиновники добавили не только несогласованность рисунка с властями, но и влияние краски на стены. По словам Моора, баллончиковые краски разрушают стены, из-за чего те дряхлеют, и проводить на них капремонт становится труднее.

Новый формат размещения арт-объектов предполагает, что элементы уличной культуры останутся на стенах ненадолго. Поэтому Анастасия Владычкина на обсуждении подняла вопрос о том, как это воспримут сами райтеры. Она спросила, почему некоторые из действительно красочных работ нельзя согласовать де-факто. Ответ не получила. Владычкина предположила, что художники и представители власти пока что не выйдут из конфликта, незаконные работы так и будут появляться.

В июле Комитет по градостроительству и архитектуре разработал новые решения для творчества уличных художников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На улицах Петербурга могут появиться специальные конструкции, на которых законно можно будет размещать свои граффити. То есть коммунальщики не будут их закрашивать, так как не будут иметь на это право. Появляться такие строения будут как на временной, так и постоянной основе. Сотрудники комитета по градостроительству направили в районные администрации обращения, чтобы составить перечень возможных мест для установки конструкций.

В августе депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок обратил внимание на разрисованное ограждение у Конюшенной площади. Он отметил, что хорошие работы закрашивают, в то время с некоторыми другими надписями и рисунками почему-то вовремя не борются.

Будь тут изображение Бродского, Черчесова или Шевчука — закрасили бы мгновенно, прям сегодня же. А так — "высокое художество", причём в самом центре Санкт-Петербурга. написал Четырбок.

Напомним, что законопроект о легализации стрит-арта в Петербурга прошел первое чтение в 2019-м году, после этого развития событий не было.

Материал подготовила Мария Поликарпова

Фото: Piter.tv, Instagram / @pashacas, @myhoodisgood