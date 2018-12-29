Депутаты Петербурга хотят легализовать стрит-арт

Одним из авторов законопроекта стал Денис Четырбок.

Депутаты Петербурга планируют выступить с инициативой по легализации стрит-арта. Это произошло после того, как коммнунальщики закрасили серой краской новогоднее граффити с девочкой на Невском проспекте. Один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

Об этом депутат сообщил в своем Instagram.

По его словам, вопрос легализации стрит-арта стал актуальным после того, как коммунальщики уничтожили новогоднее граффити.

Как сообщил Четырбок, медлить с принятием решения нельзя.

Фото: Instagram/denis.chetyrbok