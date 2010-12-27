В ЗакСе готовят закон о поддержке граффитистов

При разработке проекта будет учитываться мировая практика.

В Законодательном Собрании Петербурга хотят поддержать граффитистов. Депутат Денис Четырбок заявил о разработке законопроекта, который включит в себя перечень адресов,по которым художникам разрешат рисовать.

Парламентарий отметил, что молодежи необходимо дать свободу самовыражения, и не стоит запрещать им творить, если это не мешает историческому облику города на Неве.

Мы всегда говорим, что молодым людям нужно дать свободу самовыражения. На мой взгляд, если такая форма есть и она востребована, то нужно идти не по пути запретов и штрафов, а по пути правового регулирования. В то же время принципиально важно не испортить исторический облик нашего города. Петербург - город особый, культурная столица со своими обычаями и традициями, в том числе и, по части охраны объектов, поэтому полной вседозволенности здесь быть не может и не должно. Денис Четырбок, парламентарий.

При подготовке законопроекта будет учитываться мировая практика. Во-первых, специалисты составят перечень адресов, где художникам разрешат рисовать. Во-вторых, в городе оборудуют отдельную зону, где для них установят специальные бетонные блоки для граффити.

По словам депутата, сейчас он вместе юристами комплексно прорабатывает этот законопроект. Когда инициативу вынесут на обсуждение, свое мнение смогут высказать все заинтересованные люди, в том числе, и художники.

Напомним, во время ЧМ по футболу в Пушкарском саду появился портрет тренера сборной России – Станислава Черчесова. Граффити не продержалось и недели: его изуродовали недоброжелатели. От рук вандалов ранее пострадали изображения Сергей Бодрова, Дмитрия Нагиева, Павла Дурова, Виктора Цоя, Павла Дурова, Альберта Эйнштейна и других знаменитостей.

Фото: ВК.