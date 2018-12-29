В центре Петербурга нарисовали советский новый год

Активисты надеются, что работа останется на стене надолго.

Суворовский проспект в Петербурге украсило новогоднее граффити из "прошлого". Местный художник Паша Кас поздравил жителей с наступившим годом новой работой, где изобразил дверной проем, за которым можно увидеть, как советская школьница готовит елку к празднику. Свой рисунок автор разместил в Instagram с подписью "C НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!".

В комментарии к записи пользователи стали активно интересоваться месторасположением граффити, а кому стало интересно увидеть лицо ребенка, который с любопытством рассматривает советский быт. Работу также отметили группе активистов "Центральный район за комфортную среду обитания", где выразили надежду, что "уродливые теги с этой же стены совсем скоро исчезнут, а крутое граффити останется на месте".

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Фото: instagram/pashacas