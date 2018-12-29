Петербуржцы отравились новогодним салатом

В период с 1 по 3 января больница имени Боткина приняла пол тысячи человек .

Начало года для петербургских врачей началось с плотных трудовых будней. В период с 1 по 3 января больница имени Боткина приняла пол тысячи человек с симптомами кишечных инфекций. Об этом рассказали в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург".

Причина мини-эпидемии просто – просроченные новогодние яства, которые не стоит употреблять через несколько дней после готовки. Данную рекомендацию давал главврач врач Городской инфекционной клинической больницы им. Боткина, однако, все предупреждения, видимо остались без должного внимания.

Отметим, что в селёдке под шубой и оливье с каждым часом активно размножается патогенная и условно патогенная микрофлора. Редакция Piter.TV настоятельно советует не употреблять в пищу застоявшиеся праздничные салаты.

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