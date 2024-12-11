С начала года метапневмовирус выявили у одного петербуржца

В первые недели 2025 года метапневмовирус был выявлен у одного пациента Клинической инфекционной больницы имени Боткина, – сообщают в 78.ru.
За аналогичный период в 2024 году метапневмовирусная инфекция была диагностирована у 40 жителей Северной столицы, что свидетельствует о повальном снижении заболеваемости вирусом. Общая ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Напомним, что метапневмовирус является острой респираторной вирусной инфекцией, которая относится к парамиксовирусам. Симптомы заболевания МПВИ аналогичны иным простудным болезням. Это – кашель, заложенность носа, насморк, лихорадка, головная боль. Инфекция передается преимущественно воздущно-капельным путем.
Ранее врач детской больницы имени Филатова рассказывала, что опасность МПВИ преувеличена.
Фото: Piter.TV
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