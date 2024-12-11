В Петербурге снизилась инфекционная заболеваемость среди детей

Она достигла рекордного минимума за последние 11 лет.

В Северной столице зафиксировано рекордное снижение детской инфекционной заболеваемости за 11 лет. Жителям города также не угрожает метапневмовирус, – рассказала "Петербургскому дневнику" Наталья Ужакина, заместитель главного врача по лечебной части Детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова.

По словам Ужакиной, в метапневмовирусе нет ничего особенного или чересчур угрожающего. Врач полагает, что его значимость и опасность искусственно и неоправданно раздуваются в средствах массовой информации.

К нам в больницу дети поступают с катаральными синдромами, 100 процентов из них обследуются на респираторные вирусы, так вот, из них метапневмовирус занимает менее одного процента. Симптомы он дает такие же, что и любая ОРВИ, лечится так же – симптоматическая терапия. Основную часть всех инфекционных больных до 18 лет принимает наша больница, и никакой настороженности у нас в в связи с этим вирусом нет. Это обычная ОРВИ. Наталья Ужакина, заместитель главного врача по лечебной части Детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова

Сравнивая метапневмовирус с коронавирусом, Ужакина отмечает, что никто не ожидает от первого неожиданных мутаций, которые были бы в теории способны принести такой же вред, как и COVID-19.

Если его не искать специально, то заболевание проходит как обычная ОРВИ. Тех, кто амбулаторно болеет, – их же не обследуют на носительство определенного вируса. Наталья Ужакина, заместитель главного врача по лечебной части Детской городской клинической больницы №5 имени Н.Ф. Филатова

В разговоре с журналистами врач также подчеркнула нетипичный спад инфекционной заболеваемости среди петербургских детей. По ее словам, значительную роль в снижении числа госпитализаций играет прививочная кампания.

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Фото: Больница №5 имени Н.Ф. Филатова