Нутрициолог объяснила петербуржцам, как после праздников вернуться в привычный режим питания

В рационе обязательно должен быть легкий белок.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, как после новогодних праздников вернуться в привычный режим питания.

В Старый Новый год, 14 января, специалист не советует увлекаться "тяжелыми" блюдами, к которым можно было привыкнуть за январские праздники.

Майонезные салаты нам здоровья не прибавят. Ученые доказали, что гипокалорийное питание способствует и молодости, и долголетию. Юлия Шарапова, нутрициолог

Однако резко перестраивать питание не стоит. Лучший переход на более здоровую еду получится осуществить за одну-две недели.

В рационе обязательно должен быть легкий белок – курица, рыба или индейка. Кроме того, рекомендуется потреблять салаты, орехи, овощи и фрукты.

Ранее петербуржцам рассказали, как не "убить" режим после новогодних праздников.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")