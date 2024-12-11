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Нутрициолог объяснила петербуржцам, как после праздников вернуться в привычный режим питания
Сегодня, 15:49
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Нутрициолог объяснила петербуржцам, как после праздников вернуться в привычный режим питания

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В рационе обязательно должен быть легкий белок.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, как после новогодних праздников вернуться в привычный режим питания. 

В Старый Новый год, 14 января, специалист не советует увлекаться "тяжелыми" блюдами, к которым можно было привыкнуть за январские праздники. 

Майонезные салаты нам здоровья не прибавят. Ученые доказали, что гипокалорийное питание способствует и молодости, и долголетию. 

Юлия Шарапова, нутрициолог 

Однако резко перестраивать питание не стоит. Лучший переход на более здоровую еду получится осуществить за одну-две недели. 

В рационе обязательно должен быть легкий белок – курица, рыба или индейка. Кроме того, рекомендуется потреблять салаты, орехи, овощи и фрукты. 

Ранее петербуржцам рассказали, как не "убить" режим после новогодних праздников. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум") 

Теги: новый год, питание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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