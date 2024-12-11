Нутрициолог объяснила петербуржцам, как после праздников вернуться в привычный режим питания

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, как после новогодних праздников вернуться в привычный режим питания.
В Старый Новый год, 14 января, специалист не советует увлекаться "тяжелыми" блюдами, к которым можно было привыкнуть за январские праздники.
Майонезные салаты нам здоровья не прибавят. Ученые доказали, что гипокалорийное питание способствует и молодости, и долголетию.
Юлия Шарапова, нутрициолог
Однако резко перестраивать питание не стоит. Лучший переход на более здоровую еду получится осуществить за одну-две недели.
В рационе обязательно должен быть легкий белок – курица, рыба или индейка. Кроме того, рекомендуется потреблять салаты, орехи, овощи и фрукты.
Ранее петербуржцам рассказали, как не "убить" режим после новогодних праздников.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
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