В 2024 году начнется ремонт в больнице Боткина

В первом квартале 2024 года в корпусе "Р" обновят кровлю и сделают ремонт внутри здания.

В следующем году начнется ремонт Клинической инфекционной больницы имени Боткина на площадке "Миргородская, 3". Об этом сообщили в пресс-службе городского Комздрава.

Работы в клинике будут проходить постепенно. Накануне, 18 декабря, было закрыто инфекционное отделение 15 в корпусе "Р", которое принимает пациентов с острыми кишечными заболеваниями. Больных перевели в другие отделения. Сейчас специалисты готовят помещение к ремонту.

В первом квартале 2024 года в корпусе "Р" обновят кровлю и сделают ремонт внутри здания. После текущего ремонта, который будет длиться с 2024 по 2027 годы, корпус "Р" станет "маневренным фондом" при капитальном ремонте других корпусов.

Закрыть на капитальный ремонт все здания больницы на площадке "Миргородская, 3" нельзя из-за пандемии Covid и сезонного всплеска ОРВИ и гриппа.

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Фото: Тelegram / Комздрав СПб