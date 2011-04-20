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В больнице Боткина установили второй современный компьютерный томограф
Сегодня, 11:31
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В больнице Боткина установили второй современный компьютерный томограф

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Планируется  проводить более 30-40 исследований в сутки пациентам с различными инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом.

В Больнице Боткина 4 июля на площадке "Пискаревский, 49" открылся второй кабинет компьютерной томографии. В кабинете действует 160-срезный рентгеновский мультиспиральный компьютерный томограф  Canon  Aquilion  Prime. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Высокая разрешающая способность КТ позволяет дифференцировать процессы в легких: туберкулез, микобактериоз, пневмоцистную пневмонию, фиксировать внелегочные формы туберкулеза и их распространенность. 

На новом аппарате установлены программы автоматического определения объема зон матового стекла в легких, программа для диагностики и сравнения очагов в легких в динамике. Также новый аппарат позволяет проводить такие диагностические обследования как виртуальная колоноскопия.

Планируется  проводить более 30-40 исследований в сутки пациентам с различными инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусом.

На прошлой неделе в поликлинику Красногвардейского района поступил медицинский эндоскопический видеопроцессор.

Фото: Telegram / Комздрав СПб

Теги: больница боткина, томограф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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