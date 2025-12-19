В Курортном районе Петербурга открыли два новых корпуса горбольницы

В больнице №40 заработал радиологический корпус с современным томографом.

В Курортном районе Санкт-Петербурга завершили строительство двух новых корпусов городской больницы №40, ключевым объектом стал радиологический корпус с современным диагностическим оборудованием. го.

В рамках Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга на территории городской больницы №40 введены в эксплуатацию два современных медицинских объекта. Строительство велось для расширения лечебной и диагностической базы учреждения.

Центральным элементом проекта стал радиологический корпус площадью более 2,2 тысячи квадратных метров. В здании установлен компьютерный томограф Discovery RT, который позволяет проводить до 35 диагностических исследований в сутки. Также в корпусе размещены два процедурных кабинета, оснащенные линейными ускорителями электронов для проведения лучевой терапии. Помимо радиологического корпуса, завершено строительство лаборатории клеточных технологий на улице Борисова. Дополнительно проведена реконструкция складского помещения для медицинских нужд, расположенного на набережной реки Сестры. Реализация этих объектов позволила сформировать современную лабораторную базу больницы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что прилегающая территория была благоустроена и озеленена. Также специалисты организовали парковочные места для пациентов и персонала медицинского учреждения.

