В поликлинику Красногвардейского района поступил медицинский эндоскопический видеопроцессор

Оснащение поликлиники современным оборудованием обеспечивает раннюю диагностику новообразований.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в эндоскопическое отделение поликлиники №10 Красногвардейского района поступил медицинский эндоскопический видеопроцессор PENTAX Medical EPK -i7010.

По данным петербургского Комздрава, онкологические заболевания ЖКТ являются причиной смертности даже в молодом возрасте. Однако существует прямая зависимость между сроками обнаружения рака и шансами на излечение. Оснащение поликлиники современным оборудованием обеспечивает раннюю диагностику новообразований.

Процессор PENTAX EPK i7000 сочетает в себе изображение высочайшего качества стандарта HD+ с естественной цветопередачей и хорошей контрастностью для легкого обнаружения подозрительных участков слизистой и трудноразличимых деталей. Также применяются фильтры, компенсирующие дрожание руки оператора и подавления шумов и бликов. Режим коррекции изображения i-scan с помощью встроенных фильтров и алгоритмов подчеркивает структуру сосудистой сетки, тканей и патологических изменений.

Ранее стало известно, что жительницы Стрельны смогут пройти маммографическое обследование, не выезжая из поселка.

Фото: Telegram / Комздрав СПб