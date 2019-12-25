Жительницы Стрельны смогут пройти маммографическое обследование, не выезжая из поселка

Маммографический кабинет не был предусмотрен проектом, но главный врач 122-й городской поликлиники Елена Литвинова настаивала на его необходимости.

В отделении лучевой диагностики взрослой поликлиники в Стрельне ввели в эксплуатацию цифровой маммограф. Маммографический кабинет не был предусмотрен проектом, но главный врач 122-й городской поликлиники Елена Литвинова настаивала на его необходимости. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Администрация района поддержала инициативу и обратилась к губернатору Петербурга с соответствующей просьбой. По поручению Александра Беглова было выделено необходимое финансирование на закупку маммографической системы.

Кабинет оснастили цифровым маммографом "Омикрон" отечественного производства. Этот аппарат незаменим при диагностике заболеваний молочных желез, особенно на ранних стадиях развития рака.

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Фото: Telegram / Комздрав СПб