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Жительницы Стрельны смогут пройти маммографическое обследование, не выезжая из поселка
Сегодня, 9:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительницы Стрельны смогут пройти маммографическое обследование, не выезжая из поселка

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Маммографический кабинет не был предусмотрен проектом, но главный врач 122-й городской поликлиники Елена Литвинова настаивала на его необходимости.

В отделении лучевой диагностики взрослой поликлиники в Стрельне ввели в эксплуатацию цифровой маммограф. Маммографический кабинет не был предусмотрен проектом, но главный врач 122-й городской поликлиники Елена Литвинова настаивала на его необходимости. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Администрация района поддержала инициативу и обратилась к губернатору Петербурга с соответствующей просьбой. По поручению Александра Беглова было выделено необходимое финансирование на закупку маммографической системы.

Кабинет оснастили цифровым маммографом "Омикрон" отечественного производства. Этот аппарат незаменим при диагностике заболеваний молочных желез, особенно на ранних стадиях развития рака.

Ранее на Piter.TV: Еще одно отделение отремонтировано в НИИ Джанелидзе.

Фото: Telegram / Комздрав СПб

Теги: маммограф, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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