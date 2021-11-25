Еще одно отделение отремонтировано в НИИ Джанелидзе

Ещё одно лечебное отделение открылось в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе после капитального ремонта. Это второе отделение, отремонтированное в институте за последний год. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.
После ремонта условия для пациентов и медперсонала стали более комфортными. Была выполнена перепланировка: частично возведены новые перегородки. Строители обновили систему пожаротушения, провели кислород. Полностью обновлен парк бестеневых ламп и закуплены новые каталки.
Капитальный ремонт в лечебном отделении продолжался более полугода.
Также в детском санатории "Солнечный" после капремонта откроется новый корпус.
Фото: Telegram / Комздрав СПб
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