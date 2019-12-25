В детском санатории "Солнечный" после капремонта откроется новый корпус

В составе корпуса имеется соляная пещера, ингаляторий, кабинет массажа.

В детском санатории "Солнечное" 26 мая после капитального ремонта откроется еще один корпус для юных горожан. Там будут принимать детей 9-11 лет с заболеваниями пульмонологического профиля. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

Новый корпус оформлен с учетом всех современных требований, рассчитан на 56 коек. В составе корпуса имеется соляная пещера, ингаляторий, кабинет массажа.

Санаторий "Солнечное" оказывает медицинскую помощь детям с болезнями органов дыхания, пищеварения, нервной и мочеполовой системы, с онкологическими заболеваниями. Одновременно в санатории могут находиться 664 ребёнка. Отделения принимают детей в возрасте 2-17 лет.

Ранее в Красногвардейском районе открыли кабинет врача-педиатра.

Фото: Telegram / Комздрав Спб