В новом кабинете врача-педиатра Детской поликлиники №68 амбулаторную педиатрическую помощь смогут получать примерно 2000 детей.

В Красногвардейском районе открыли кабинет врача-педиатра. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

В новом кабинете врача-педиатра Детской поликлиники №68 амбулаторную педиатрическую помощь смогут получать примерно 2000 детей, живущих в ЖК "Полюстрово" и "Ручьи". В медучреждении на Пискаревском проспекте, дом 25, корпус 2 одновременно будут работать педиатр, медсестра и регистратор.

Также этим летом в районе начнется обновление детских поликлинических отделений № 9 и №34, а до конца года откроются еще два кабинета врачей-педиатров на улице Пейзажной и улице Бокситогорской.

Ранее стало известно, что для поликлиник Московского района Петербурга приобретут 27 единиц оборудования.

Фото: Telegram / Комздрав Спб