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На Товарищеском проспекте девять пожарных тушили иномарку
Вчера, 14:48
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Rybka123

На Товарищеском проспекте девять пожарных тушили иномарку

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Огонь удалось ликвидировать за 10 минут.

В ночь на субботу, 5 января, Невском районе Петербурга сгорела иномарка. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по городу на Неве.

Как стало известно, сообщение о пожаре у дома 4 по Товарищескому проспекту поступил на пульт дежурного в половину четвертого ночи. На место прибыли девять человек и две единицы техники, которые обнаружили горящий "Шивроле". Огонь удалос потушить через 10 минут. В МЧС рассказали, что у авто выгорел моторный отсек. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее на Piter.TV: На Выборгской набережной перевернулась иномарка
Фото: Piter.TV

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Теги: горящий автомобиль, товарищеский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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