На Товарищеском проспекте девять пожарных тушили иномарку

Огонь удалось ликвидировать за 10 минут.

В ночь на субботу, 5 января, Невском районе Петербурга сгорела иномарка. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по городу на Неве.

Как стало известно, сообщение о пожаре у дома 4 по Товарищескому проспекту поступил на пульт дежурного в половину четвертого ночи. На место прибыли девять человек и две единицы техники, которые обнаружили горящий "Шивроле". Огонь удалос потушить через 10 минут. В МЧС рассказали, что у авто выгорел моторный отсек. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

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Фото: Piter.TV