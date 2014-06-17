В доме на Товарищеском проспекте прогремел взрыв из-за химических опытов

В Петербурге в жилом доме на Товарищеском проспекте произошел взрыв 19 марта. Предварительно, причиной стал химический эксперимент, который проводил один из жильцов, пишет "Бриф24".

По данным Государственной жилищной инспекции города, на месте работают начальник отдела контроля и надзора Невского района Владислав Богачев, следователи, МЧС, скорая помощь, ГКУ "Аварийно-восстановительная служба", а также сотрудники районной администрации. В результате обрушилась перегородка, пострадал один человек, его госпитализировали в больницу. Кроме того, у здания сейчас лежат груды битого стекла.

По информации экстренных служб, утечки газа не зафиксировано, угрозы для безопасности жильцов и устойчивости конструкций здания нет. Пресс-служба ГЖИ

Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку после взрыва в здании военной полиции в Сертолово.

Фото: пресс-служба ГЖИ Петербурга