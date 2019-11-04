Прокуратура проводит проверку после взрыва в здании военной полиции в Сертолово

В военном следственном отделе СК РФ пока не комментировали случившееся.

Сотрудники прокуратуры Ленобласти контролируют ситуацию, которая связана с обрушением здания военной комендатуры в Сертолово. Об этом пишет spb.aif.ru.

Напомним, взрыв произошел 17 февраля. К настоящему времени известно о трех погибших. В военном следственном отделе СК РФ пока не комментировали случившееся, а губернатор Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь в разборе завалов и спасении пострадавших.

Фото: Telegram / Дорожный контроль СПБ|ЛО