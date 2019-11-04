  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура проводит проверку после взрыва в здании военной полиции в Сертолово
Сегодня, 17:03
148
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку после взрыва в здании военной полиции в Сертолово

0 0

В военном следственном отделе СК РФ пока не комментировали случившееся.

Сотрудники прокуратуры Ленобласти контролируют ситуацию, которая связана с обрушением здания военной комендатуры в Сертолово. Об этом пишет spb.aif.ru

Напомним, взрыв произошел 17 февраля. К настоящему времени известно о трех погибших. В военном следственном отделе СК РФ пока не комментировали случившееся, а губернатор Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь в разборе завалов и спасении пострадавших. 

Ранее на Piter.TV: МЧС России опубликовало видео с места взрыва газа в Уссурийске. Погибла женщина, двоих госпитализировали в больницу. 

Фото: Telegram / Дорожный контроль СПБ|ЛО 

Теги: прокуратура, сертолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии