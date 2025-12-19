МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Уссурийске

Погибла женщина, еще двое человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Взрыв газа произошел в частном доме на территории города Уссурийска в Приморском крае. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления МЯЧ России. Согласно последним данным от экстренного ведомства, жертвой трагедии стал один человек. Речь идет о местной жительнице.

Чрезвычайная ситуация зафиксирована в жилом доме по улице Воровского. После взрыва в здании произошел пожар на площади около двух квадратных метров. К ликвидации и разборам завалов привлечены силы 24 человек и пяти единиц специальной техники. Также сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы в Центральную городскую больницу. В пресс-службе местного министерства по здравоохранению уведомили общественность, что пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. У них медики выявили травмы и термические ожоги. По данным от Прокуратуры, причиной трагедии мог стать хлопок бытового газа. Речь идет о баллоне, а не магистральном газе. В текущий момент здание полностью разрушено, однако, соседние постройки не повреждены.

Уточняется, что аод завалами все еще происходит горение.

