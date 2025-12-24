В здании военной комендатуры в Сертолово произошел взрыв. Есть погибшие

На месте находятся подразделения МЧС России и ГКУ "Леноблпожспас".

В Сертолово в здании военной комендатуры 17 февраля прогремел взрыв. По предварительной информации 47news, погибли три человека.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. На месте находятся подразделения МЧС России и ГКУ "Леноблпожспас". Причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в руке школьника взорвалась петарда под Петербургом. Сейчас подросток находится в реанимации.

Фото: Telegram / Дорожный контроль СПБ|ЛО