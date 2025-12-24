  1. Главная
В здании военной комендатуры в Сертолово произошел взрыв. Есть погибшие
Сегодня, 15:26
На месте находятся подразделения МЧС России и ГКУ "Леноблпожспас".

В Сертолово в здании военной комендатуры 17 февраля прогремел взрыв. По предварительной информации 47news, погибли три человека. 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. На месте находятся подразделения МЧС России и ГКУ "Леноблпожспас". Причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в руке школьника взорвалась петарда под Петербургом. Сейчас подросток находится в реанимации. 

Фото: Telegram / Дорожный контроль СПБ|ЛО 

