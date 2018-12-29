На Выборгской набережной перевернулась иномарка

Водитель не справился с управлением, и машина ушла в занос.

В ночь на субботу, 5 января, в Петербурге на Выборгской набережной перевернулся легковой автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился перед Гренадерским мостом. Водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге, и автомобиль ушел в занос. В результате этого машина перевернулась и заблокировала движение на полосе. Информация о состоянии водителя уточняется.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"