В Петербурге у 300 пассажиров нашли опасные инфекции

Помимо этого санитарный контроль не прошло несколько сотен единиц грузов.

По данным Роспотребнодзора в 2018 году в пунктах пропуска Северной Столицы выявили более 300 случаев инфекционных заболеваний у пассажиров. Об этом рассказали в организации.

Как стало известно, в минувшем году в Пулково и портах города на Неве проверили 2,5 миллиона пассажиров, прибывших из эпидемически неблагополучных стран. Мероприятия проводят круглосуточно для обеспечения безопасности. В Роспотребнодзоре рассказали, что дистанционную термометрию не прошли 329 человек из таких стран как Таиланд, Китай, Индия, Доминиканская Республика, Вьетнам, ОАЭ, Катар, Мальта, Казахстан, Кыргызстан и другие. Помимо этого контроль проходят и грузы. За прошедший год "красный свет" на въезд получили 253 товара из 20 тысяч проверенных партий.

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