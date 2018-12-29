Россияне назвали Петербург лучшим городом России для путешествия на Рождество

Северная Столица обошла Москву и Сочи.

Петербург занял первое место в рейтинге самых популярных городов России на ноябрьские праздники. С 7 января в городе на Неве пройдет фестиваль "Рождественская звезда". Список составило аналитическое агентство "ТурСтат".

Петербург набрал 32% голосов участников интернет-опроса и смог обойти расположившуюся на второй строчке Москву (20%) и Сочи (8%). По данным агентства, около 10% россиян будут отмечать праздник за рубежом

Ранее мы писали, что за год в Петербурге уничтожили 929 тонн молочных продуктов, овощей, фруктов и мяса

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