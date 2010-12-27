Петербург стал самым привлекательным городом для летних поездок молодежи

Чаще всего молодые люди выбирают для туризма именно Северную столицу России.

Аналитическое агентством "Турстат" подсчитало, что Санкт-Петербург туристически привлекает молодежь больше, чем другие города России. Выборка взята специалистами у людей от 16 до 30 лет. Именно в Северную столицу они собираются приехать на летний сезон. Отметим, что в топ-пять также вошли Москва, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Отметим, что молодежь предпочитает путешествовать либо большими компаниями, либо вдвоем. Цели у них разные: от посещения достопримечательностей до клубного отдыха. Также популярность набирают фестивали на открытом воздухе.

Напомним, что по всей стране 27 июня празднуется День молодежи.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские выпускники установили рекорд по количеству медалистов.

Фото: Piter.tv