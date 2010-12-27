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Петербург стал самым привлекательным городом для летних поездок молодежи
Сегодня, 8:21
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lesjasap

Петербург стал самым привлекательным городом для летних поездок молодежи

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Чаще всего молодые люди выбирают для туризма именно Северную столицу России.

Аналитическое агентством "Турстат" подсчитало, что Санкт-Петербург туристически привлекает молодежь больше, чем другие города России. Выборка взята специалистами у людей от 16 до 30 лет. Именно в Северную столицу они собираются приехать на летний сезон. Отметим, что в топ-пять также вошли Москва, Сочи, Казань и Екатеринбург. 

Отметим, что молодежь предпочитает путешествовать либо большими компаниями, либо вдвоем. Цели у них разные: от посещения достопримечательностей до клубного отдыха. Также популярность набирают фестивали на открытом воздухе. 

Напомним, что по всей стране 27 июня празднуется День молодежи.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские выпускники установили рекорд по количеству медалистов.

Фото: Piter.tv

Теги: летние поездки, молодежь, туризм, турстат
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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