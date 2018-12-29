За год в Петербурге уничтожили 929 тонн молочных продуктов, овощей, фруктов и мяса

Утилизации подверглись также ветеринарные товары и продукция растительного происхождения.

За 2018 год в Петербурге и Пскове задержали более 26 тонн санкционных продуктов, среди которых больше всего было сыра, йогуртов, сметаны, сливочного масла, творога, колбасы, паштетов и рыбы. Из Испании, Украины и Польши в страну не смогли завести 559 тонн овощей, фруктов, ягод и грибов, запрещенных для поставки.

В ТУ Россельхознадзоре рассказали, что вся продукция была уничтожена. Среди всего прочего сотрудниками ведомства в ходе рейдов были изъяты запрещенные продукты в торговых точках по городу.

Также было изъято и уничтожено более 69 тонн ветеринарных товаров и 257 тонн продукции растительного происхождения, которая была ввезена в Россию без маркировочных этикеток. Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Петербурге ликвидировали 1,8 тонны украинских яблок.

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