Экспорт кормовых дрожжей из Петербурга в Чехию вырос до 1,8 тыс. тонн

Специалистами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведена проверка экспорта партии кормовых дрожжей, изготовленных на предприятии целлюлозно-бумажной промышленности Ленинградской области, в Большом порту Санкт-Петербурга. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

13 января по итогам проведенных процедур контроля должностными лицами выдан ветеринарный сертификат международного образца, разрешающий вывоз груза массой 23,1 тонны в Чехию.

В официальном заявлении указывается, что объемы поставок в данную страну демонстрируют положительную динамику: в 2024 году было отгружено 1,2 тыс. тонн продукта (56 партий), а в 2025 году объем увеличился до 1,8 тыс. тонн (80 партий).

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора