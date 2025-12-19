За 2025 год в Петербург ввезли 1,242 млн тонн свежих бананов

Каждая партия фруктов прошла обязательный карантинный фитосанитарный контроль.

С начала 2025 года через Большой морской порт Санкт-Петербурга, находящийся под надзором Северо-Западного межрегионального подразделения Россельхознадзора, было доставлено 1,242 млн тонн свежего бананов. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Основными поставщиками самой популярной импортируемой ягоды стали Эквадор (1,2 млн тонн), Коста-Рика (2,3 тыс. тонн), Колумбия (841 тонну) и Перу (235,2 тонны). Необходимо подчеркнуть, что объёмы поступающих партий практически остались неизменными, продемонстрировав незначительный рост на 2% по сравнению с показателями первых месяцев 2024 года.

Каждая партия фруктов прошла обязательный карантинный фитосанитарный контроль, по результатам которого вся продукция была признана безопасной и разрешена к дальнейшему обороту внутри страны.

Фото: Pxhere