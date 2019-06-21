Петербург признали лучшим городом для катания на скейте

За ним следует Москва.

Опрос показал, что Санкт-Петербург считается лучшим городом для катания на скейте. Об этом сообщило аналитическое агентство ТурСтат.

Интернет-опрос проводился в преддверии Дня скейтбордиста, который отмечается 21 июня. В топ-5 по мнению россиян вошли: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. За город на Неве свой голос отдали 36% пользователей, за Москву - 24%, за Сочи - 13%, за Казань - 10% и за Калининград - 6%.

В программу летних Олимпийских игр 2020 в Токио впервые включили скейтбординг. На соревновании разыграют четыре комплекта наград в двух дисциплинах - парк и стрит у мужчин и женщин.

Также Петербург попал в топ-3 лучших городов России для летних пешеходных прогулок.

Видео: YouTube/ FK-ramps