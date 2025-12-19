В Иркутске футбольный тренер вытащил ребенка из горящей машины

Он не получил серьезных травм.

В Иркутске футбольный тренер вытащил семилетнего ребенка из горящей машины. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел на парковке спорткомплекса "Зенит". По словам тренера, он выходил с тренировки и заметил дым из припаркованной машины. Позже выяснилось, что внутри автомобиля находится ребенок. Из-за того, что автомобиль был закрыт на сигнализацию, открыть двери неудалось

Вместе с другими мужчинами тренер начал искать тяжелый предмет, чтобы достать ребенка. С помощью найденного молотка удалось разбить стекло, открыть дверь изнутри и достать мальчика. Он не получил серьезных травм. Автомобиль сгорел полностью. Пожарные приехали через 15-20 минут после инцидента. Причины возгорания автомобиля не уточняются.

Фото: pxhere.com