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Пьяный мужчина душил школьника на детской площадке в Невском районе
Сегодня, 9:55
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Пьяный мужчина душил школьника на детской площадке в Невском районе

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У мальчика нашли ушиб и ссадину.

В Невском районе Петербурга пьяный мужчина напал на четвероклассника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию 27 июля обратилась мать школьника. По словам женщины, на детской площадке возле дома по Товарищескому проспекту 10-летнего сына душил нетрезвый незнакомец в ходе конфликта. У мальчика нашли ушиб и ссадину. 

Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, его задержали. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина избил свою мать и сотрудника полиции на проспекте Славы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, товарищеский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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