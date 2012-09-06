Пьяный мужчина душил школьника на детской площадке в Невском районе

В Невском районе Петербурга пьяный мужчина напал на четвероклассника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
В полицию 27 июля обратилась мать школьника. По словам женщины, на детской площадке возле дома по Товарищескому проспекту 10-летнего сына душил нетрезвый незнакомец в ходе конфликта. У мальчика нашли ушиб и ссадину.
Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, его задержали. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина избил свою мать и сотрудника полиции на проспекте Славы.
Фото: Piter.TV
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