Пьяный мужчина душил школьника на детской площадке в Невском районе

У мальчика нашли ушиб и ссадину.

В Невском районе Петербурга пьяный мужчина напал на четвероклассника. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 27 июля обратилась мать школьника. По словам женщины, на детской площадке возле дома по Товарищескому проспекту 10-летнего сына душил нетрезвый незнакомец в ходе конфликта. У мальчика нашли ушиб и ссадину.

Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, его задержали. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина избил свою мать и сотрудника полиции на проспекте Славы.

Фото: Piter.TV