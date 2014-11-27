Пьяный мужчина избил свою мать и сотрудника полиции на проспекте Славы

Правоохранитель законно применил табельное оружие, злоумышленник получил огнестрельное ранение ноги.

Во Фрунзенском районе полиция пресекла противоправные действия мужчины. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 24 июля поступила информация о том, что в квартире дома по проспекту Славы происходит скандал. Как выяснилось, пьяный 54-летний жилец избивал свою 85-летнюю мать. При попытке задержания он напал на полицейского, хватая его за горло и пытаясь завладеть оружием. Тогда потерпевший законно применил табельное оружие, злоумышленник получил огнестрельное ранение ноги. От рикошета пули пострадала и пенсионерка. Их госпитализировали в больницу.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, также продолжаются проверочные мероприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист напал на сожительницу в хостеле в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV