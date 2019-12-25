Рецидивист напал на сожительницу в хостеле в Красногвардейском районе

Пострадавшая обратилась за помощью в травмпункт.

Росгвардейцы задержали постояльца хостела, напавшего на женщину. Мужчину увезли в отдел полиции, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 июля жильцы отеля на Уткином проспекте пожаловались сотруднице на крики, которые доносились из соседнего номера. Администратор воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации.

На месте было установлено, что 44-летний рецидивист избил сожительницу по голове и туловищу в ходе конфликта. Пострадавшая обратилась за помощью в травмпункт.

Злоумышленника неоднократно привлекали к административной ответственности за различные правонарушения и судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее мы рассказывали о том, что пациент больницы на Авангардной улице избил медсестру.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти