Вандалы испортили граффити с главным героем фильма "Брат"

В Петербурге испортили граффити с главным героем фильма "Брат" Данилой Багровым. Предположительно, это сделал один и тот же человек, который ранее испортил изображение Станислава Черчесова.

В Петербурге нападению вандалов подверглось граффити, на котором изображен главный герой фильма "Брат" режиссера Алексея Балобанова Данила Багров. Об этом сообщает "ФАН".

Предположительно, рисунок испортил тот же человек, который ранее покусился на изображение тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Рисунок, изображающий Данилу Багрова с надписью, "В чем сила, брат?", был испорчен надписью. Красной краской вандал вывел: "В чем сила, брат? В ЛГБТ. хЕВАх".

Ранее на испорченном граффити с изображением Черчесова тоже красовалась подпись "хЕВАх". Сообщается, что так подписывается петербуржец, относящий себя к трансгендерам.

Фото: https://vk.com/ydb26