Вандалы снова испортили граффити с Бодровым

Неизвестные написали фразу из фильма "Брат-2" поверх рисунка.

В Петербурге неизвестные снова испортили граффити Бодрову-младшему. Вандалы написали оранжевой краской фразу из фильма "Брат-2", которую произносит в адрес хулиганов Данила Багров в трамвае.

По словам очевидцев, часть надписи закрасили чёрной краской. Напомним, что в мае портрет был также испорчен вандалами: это второй рисунок у Алексадро-Невской лавры. Вернут ли изображению кумира 2000-х первозданный вид, пока не известно.

Ранее мы сообщили, что на Воскресенской пропала гранитная книга с памятника жертвам репрессий.

Фото: "Регион 78 | Санкт-Петербург" / Вконтакте