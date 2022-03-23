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Вышли обновленные трейлеры "Брата" и "Брата 2"

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В прокат картины выйдут 24 марта.

Вышли обновленные трейлеры фильмов "Брат" и "Брат 2", ставшими культовыми работами режиссера Алексея Балабанова. Ролик размещен на официальном YouTube-канале "Наше кино". Известно, что ленты выйдут на территории России в повторный широкий прокат.  Стоит уточнить, что первая часть дилогии отмечает 25-летний юбилей с момента выхода на экраны кинотеатров. В российских кинотеатрах фильмы появятся уже 24 марта. Первая часть "Брат" вышла в 1997 году. Его сиквел был частично снят в США появился на свет тремя годам позже. Главную роль в фильмах сыграл актер Сергей Бодров.

Вышел трейлер продолжения мультфильма "Кот в сапогах".

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"

Теги: брат, брат 2, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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