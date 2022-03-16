Вышел трейлер продолжения мультфильма "Кот в сапогах"

На экраны проект выйдет 23 сентября.

Вышел первый трейлер продолжения полнометражного мультфильма "Кот в сапогах". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале американской кинокомпании YouTube. Известно, что проект выйдет под названием "Кот в сапогах 2: Последнее желание". По сюжету картины главному герою придется отправиться на поиски мифического Последнего желания. Это необходимо ради возвращения утраченных кошачьих жизней, которые пропали в предыдущих приключениях.

Напомним, что первая часть мультфильма вышла на экраны 11 лет назад. Премьера продолжения истории намечена на 23 сентября 2022 года.

Marvel показал трейлер сериала "Мисс Марвел".

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures Russia

