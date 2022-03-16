Marvel показал трейлер сериала "Мисс Марвел"

Проект выходит на стриминге 8 июня.

Американский стриминговый сервис Disney+ и студия Marvel показали первый полноценный трейлер нового сериала "Мисс Марвел". Ролик доступен для зрителей на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. В центре истории окажется молодая супергероиня по имени Камала Хан. Девушка обладает физической силой, а также возможностью растягивать любую часть тела. Далее персонажа ждет дебют в киновселенной Marvel.

Хан также должна принять участие в проекте "Марвелы", который станет продолжением истории Капитана Марвел. Ключевая роль в сериале "Мисс Марвел" отдана актрисе по имени Иман Веллани. В актерском составе также заявлены Мэтт Линтц, Зенобия Шрофф и другие исполнители.

Релиз проекта "Мисс Марвел" запланирован на 8 июня 2022 года.

Опубликован трейлер к анимационному фильму "Суворов: Великое Путешествие".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment

