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Marvel показал трейлер сериала "Мисс Марвел"

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Проект выходит на стриминге 8 июня.

Американский стриминговый сервис Disney+ и студия Marvel показали первый полноценный трейлер нового сериала "Мисс Марвел". Ролик доступен для зрителей на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment. В центре истории окажется молодая супергероиня по имени Камала Хан. Девушка обладает физической силой, а также возможностью растягивать любую часть тела. Далее персонажа ждет дебют в киновселенной Marvel. 

Хан также должна принять участие в проекте "Марвелы", который станет продолжением истории Капитана Марвел. Ключевая роль в сериале "Мисс Марвел" отдана актрисе по имени Иман Веллани. В актерском составе также заявлены Мэтт Линтц, Зенобия Шрофф и другие исполнители.

Релиз проекта "Мисс Марвел" запланирован на 8 июня 2022 года.

Опубликован трейлер к анимационному фильму "Суворов: Великое Путешествие".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment
 

Теги: disney plus, marvel, киновселенная, марвел, мисс марвел, сериал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино, Мировые новости,

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