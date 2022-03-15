Опубликован трейлер к анимационному фильму "Суворов: Великое Путешествие"

Киностудия "Союзмультфильм" представила постер и трейлер к первой своей большой полнометражной премьере за более чем 20 лет – "Суворов: Великое Путешествие". Мультфильм выйдет в России – 1 мая.
Картина выходит в прокат при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны РФ.
Мультфильм расскажет историю юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода
Александра Суворова озвучил актер Константин Хабенский, певец и шоумен Филипп Киркоров подарил голос главному антагонисту картины – генералу Францу фон Вейротеру. Других персонажей также озвучат звёзды кино и телевидения: Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина).
Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" снимет полнометражную версию "Простоквашино".
Постер и трейлер: "Союзмультфильм"
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