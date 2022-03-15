Опубликован трейлер к анимационному фильму "Суворов: Великое Путешествие"

Премьера в России состоится 1 мая.

Киностудия "Союзмультфильм" представила постер и трейлер к первой своей большой полнометражной премьере за более чем 20 лет – "Суворов: Великое Путешествие". Мультфильм выйдет в России – 1 мая.

Картина выходит в прокат при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны РФ.

Мультфильм расскажет историю юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода

Александра Суворова озвучил актер Константин Хабенский, певец и шоумен Филипп Киркоров подарил голос главному антагонисту картины – генералу Францу фон Вейротеру. Других персонажей также озвучат звёзды кино и телевидения: Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина).

Ранее стало известно, что "Союзмультфильм" снимет полнометражную версию "Простоквашино".

Постер и трейлер: "Союзмультфильм"