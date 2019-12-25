"Союзмультфильм" снимет полнометражную версию "Простоквашино"

Киностудия "Союзмультфильм" планирует снять полнометражную версию мультфильма "Простоквашино". Об этом сообщила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская на презентации нового сезон мультсериала, пишет ТАСС.
По словам Осетинской, в новом сезоне будет больше юмора, а герои раскроются с новой стороны. Например, Матроскин не всегда бывает таким правильным и порой готов пойти на хитрость. Шарик со своей фантазией и наивностью поставит на уши всю деревню, а Дядя Федор будет весьма необычно завоевывать внимание девушки Оли. В новых сериях герои поедут в город и окажутся именно в том подъезде, где все началось.
Премьера мультсериала "Простоквашино" состоялась в 2018 году. Главных героев озвучивают Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева. Дядя Федор заговорит голосом сына Тимура Родригеза Мигеля Керимова.
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Фото: пресс-служба "Союзмультфильма"
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