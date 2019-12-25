"Союзмультфильм" снимет полнометражную версию "Простоквашино"

А пока к выходу готовится новый сезон мультсериала.

Киностудия "Союзмультфильм" планирует снять полнометражную версию мультфильма "Простоквашино". Об этом сообщила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская на презентации нового сезон мультсериала, пишет ТАСС.

По словам Осетинской, в новом сезоне будет больше юмора, а герои раскроются с новой стороны. Например, Матроскин не всегда бывает таким правильным и порой готов пойти на хитрость. Шарик со своей фантазией и наивностью поставит на уши всю деревню, а Дядя Федор будет весьма необычно завоевывать внимание девушки Оли. В новых сериях герои поедут в город и окажутся именно в том подъезде, где все началось.

Премьера мультсериала "Простоквашино" состоялась в 2018 году. Главных героев озвучивают Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева. Дядя Федор заговорит голосом сына Тимура Родригеза Мигеля Керимова.

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Фото: пресс-служба "Союзмультфильма"