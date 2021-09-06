Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил российский прокат в выходные

Премьера состоялась в России 2 сентября.

Названы лидеры российского проката, которые собрали больше всего в минувшие выходные. Первое место у фантастического супергеройского фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". За минувший уикенд картина собрала 240 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

"Шан-Чи и легенда десяти колец" рассказывает о противостоянии супергероя Шан-Чи террористической организации, главой которой является его отец по кличке Мандарин.

Премьера состоялась в России 2 сентября. Главные роли в фильме исполнили Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина и др.

Второе место по кассовым сборам заняла мелодрама "После. Глава 3". За выходные фильм собрал 118,2 млн рублей.

На третьей строчке оказался мультфильм "Босс-молокосос-2", который заработал 88,3 млн рублей.

Ранее мы писали, что Marvel готовит к выходу вторую часть фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец".

Видео: YouTube / MARVEL Россия