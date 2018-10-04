Marvel готовит к выходу вторую часть фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

Киностудия Marvel Studios хочет снять продолжение фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец". Об этом рассказал глава студии Кевин Файги, пишет портал comicbook.com.
По словам Файги, у студии уже есть множество идей для сюжета сиквела. Глава Marvel уверен, что потенциал есть не только у главного героя фильма, но и второстепенных персонажей.
"Шан-Чи и легенда десяти колец" рассказывает о противостоянии супергероя Шан-Чи террористической организации, главой которой является его отец по кличке Мандарин. Эта организация пленила Железного человека в первом фильме об этом супергерое.
Премьера первой части состоится в России 2 сентября. Главные роли в фильме исполнили Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина и др.
Ранее вышел трейлер фильма "Злое" — нового хоррора Джеймса Вана.
Видео: YouTube / MARVEL Россия
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