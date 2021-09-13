Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в выходные

В период с 9 по 12 сентября картина собрала 137,2 млн рублей.

Фантастический супергеройский фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" стал лидером российского проката в минувшие выходные. В период с 9 по 12 сентября картина собрала 137,2 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Премьера боевика производства Marvel Studios состоялась 2 сентября. По сюжету мастер боевых искусств Шан-Чи противостоит террористической организации, главой которой является его отец по кличке Мандарин.

Главные роли в фильме исполнили Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина и др.

Второе место по кассовым сборам занял американский фильм ужасов "Злое" режиссера Джеймса Вана. За выходные он собрал 51,2 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров американский мультфильм "Босс-молокосос-2" режиссера Тома МакГрата. За указанный период картина заработала 49,7 млн рублей.

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Видео: YouTube / MARVEL Россия