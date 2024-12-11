Вышел тизер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги"

Мировая премьера состоится 23 июля.

Киностудия Marvel представила тизер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги". Режиссером картины выступил Мэтт Шекман.

Фильм станет первым проектом шестой фазы киновселенной Marvel и расскажет об известной команде супергероев, получивших свои силы в результате неудачного полета в космос. Более подробные детали сюжета обещают раскрыть ближе к премьере. В опубликованном тизере показали детей и взрослых, которые спешат к телевизору в магазине, чтобы посмотреть на взлет ракеты с членами команды.

В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак и другие. Мировая премьера состоится 23 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Западня".

Видео: YouTube / IGN