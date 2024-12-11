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Вышел трейлер фильма "Западня"

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Мировая премьера состоится 21 марта.

В Сети вышел трейлер фильма "Западня". Режиссером картины выступил Сэм Рэйми.

Сюжет расскажет историю грабителя-неудачника Эдди, который взламывает внедорожник, но оказывается в смертельной ловушке. Автомобиль принадлежит загадочному мужчине по имени Уильям, который управляет машиной дистанционно и хочет свершить над героем правосудие. Запертому Эдди придется бороться за жизнь в невыносимых условиях.

В главных ролях сыграли Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс. Мировая премьера состоится 21 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Все, что тебя касается".

Видео: YouTube / Paramount Movies

Теги: западня, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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