Мировая премьера состоится 21 марта.

В Сети вышел трейлер фильма "Западня". Режиссером картины выступил Сэм Рэйми.

Сюжет расскажет историю грабителя-неудачника Эдди, который взламывает внедорожник, но оказывается в смертельной ловушке. Автомобиль принадлежит загадочному мужчине по имени Уильям, который управляет машиной дистанционно и хочет свершить над героем правосудие. Запертому Эдди придется бороться за жизнь в невыносимых условиях.

В главных ролях сыграли Билл Скарсгард и Энтони Хопкинс. Мировая премьера состоится 21 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Все, что тебя касается".

Видео: YouTube / Paramount Movies