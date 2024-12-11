Вышел трейлер фильма "Все, что тебя касается"

Премьера в России состоится 10 апреля.

Компания "Наше кино" представила трейлер фильма "Все, что тебя касается". Режиссером картины выступил Александр Войтинский.

Сюжет фильма основан на реальной истории и расскажет о девушке по имени Маша. Героиня ищет своего отца, которого никогда не видела, но знает о том, что он познакомился с ее мамой на концерте группы "Звери". Она отправляется в Москву, где также состоится выступление музыкантов.

В главных ролях сыграли Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер,Олег Чугунов и другие. Премьера в России состоится 10 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Красный шелк".

Видео: YouTube / Наше кино