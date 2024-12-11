Вышел трейлер фильма "Красный шелк"

Премьера в России состоится 20 февраля.

Компания "НМГ Кинопрокат" представила трейлер фильма "Красный шелк". Режиссером картины выступил Андрей Волгин.

Сюжет разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте. Герой застревает в Китае после падения Российской империи, и он решается сопроводить китайских курьеров, чтобы вернуться домой. Но ему придется столкнуться с иностранными разведчиками, которые намерены похитить у курьеров секретные документы.

В главных ролях сыграли Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и другие. Премьера в России состоится 20 февраля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Северный полюс".

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат