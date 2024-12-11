Вышел новый трейлер фильма "Северный полюс"

Премьера в России состоится 27 февраля.

Киностудия "Централ Партнершип" представила новый трейлер фильма "Северный полюс". Режиссером картины выступил Александр Котт.

В основу сюжета положена история героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году, в период обострения противостояния СССР и США. Экипаж отправится на первой советской атомной подводной лодке К-3.

В главных ролях сыграли Андрей Мерзликин, Евгений Миронов и Елена Север. Премьера в России состоится 27 февраля.

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Видео: YouTube / Central Partnership